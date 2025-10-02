San Francesco, Finazzer Flory: ‘Il 4 ottobre non è solo la festa di un patrono, ma la festa dell’Italia’”

"È una bellissima occasione, ringraziamo il Governo. Milano, capitale italiana della finanza, è questa volta capofila di un evento che pone al centro la solidarietà. È una grande occasione per l'economia e per le imprese ma anche di dialogo tra l'economia e la società". Rendere il 4 ottobre Festa nazionale non significa solo riportare in vigore una festa di un patrono, ma è anche una festa dell’Italia. San Francesco d’Assisi non è caricatura di un fantoccio. L'enfasi è sulla natura interiore, non sull'ambiente circostante: mettiamo un albero in più a casa nostra e poi avremo gli alberi. È una riflessione sul creato non sul tema dell’ambientalismo. Francesco si occupa delle creature e del Buon Signore, non di ambientalismo che è un ideologismo".