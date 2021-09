Salone Mobile, il murales di Maurizio Cattelan illumina la piscina Cozzi 

Salone Mobile, il murales di Maurizio Cattelan alla piscina Cozzi Salone Mobile - Murale di Maurizio Cattelan alla Piscina Cozzi Ansa 1 di 8 Salone Mobile - Murale di Maurizio Cattelan alla Piscina Cozzi 2 di 8 Il sindaco Sala con Maurizio Cattelan Ansa 3 di 8 Il sindaco Sala con Maurizio Cattelan Ansa 4 di 8 Inaugurato il murale a firma Maurizio Cattelan alla piscina Cozzi di Milano in occasione del Salone del Mobile Ansa 5 di 8 Inaugurato il murale a firma Maurizio Cattelan alla piscina Cozzi di Milano in occasione del Salone del Mobile Ansa 6 di 8 Inaugurato il murale a firma Maurizio Cattelan alla piscina Cozzi di Milano in occasione del Salone del Mobile Ansa 7 di 8 Inaugurato il murale a firma Maurizio Cattelan alla piscina Cozzi di Milano in occasione del Salone del Mobile Ansa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'installazione riproduce il corpo di una donna distesa completamente ricoperto d'acqua, lasciandone emergere solo le mani e il viso. Rimarrà esposta per un anno.

L'opera si inserisce nello spazio della prima piscina coperta italiana della storia, esaltandone l'imponenza e fondendosi con l'architettura: il murale si sviluppa in due parti intorno al velario, una struttura in ferro con pannelli in vetro retroilluminati che, attraversando verticalmente la grande parete di fondo della piscina, si caratterizza per una decorazione a motivi marini che richiama il mondo subacqueo (meduse, pesci, conchiglie, alghe).



All'inaugurazione, il sindaco Beppe Sala ha commentato: "Cattelan ha raccontato di nuotare proprio nella Piscina Cozzi, quando è nella nostra città, e ha voluto tributare un luogo per lui importante con un'opera straordinaria, di cui gli siamo riconoscenti".