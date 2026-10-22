“Rivoluzione naturale”, a Roma la mostra per i 60 anni del WWF Italia (con al fianco Rio Mare)

La partnership è stata avviata con l’obiettivo di accompagnare un percorso di trasformazione della filiera del tonno, e in quasi dieci anni la collaborazione ha prodotto risultati concreti e misurabili: l’approvvigionamento responsabile da attività di pesca gestite in maniera responsabile è passato dal 50,8% al 99,7% nel 2024. Il 100% dei prodotti a base tonno Rio Mare è completamente tracciabile “dal mare alla tavola”, consentendo ai consumatori di accedere a informazioni trasparenti lungo tutta la filiera. Sul fronte della comunicazione, la campagna “Insieme per gli oceani” ha raggiunto, dal 2021 al 2024, 11 Paesi europei e si è trasformata in un progetto educativo che ha raggiunto oltre il 70% delle scuole primarie italiane.