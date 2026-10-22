“Rivoluzione naturale”, a Roma la mostra per i 60 anni del WWF Italia (con al fianco Rio Mare)
In occasione dell’anniversario Rio Mare è Main Partner dell’esposizione, ed è presente con un’area dedicata alla partnership avviata nel 2017
© Bolton Food
È presente fino all’8 novembre al MAXXI di Roma la mostra “Rivoluzione Naturale”, dedicata ai 60 anni del WWF Italia. L’esposizione racconta come l’associazione abbia cambiato il modo in cui l’Italia guarda alla natura, inventando un nuovo linguaggio. In occasione dell’anniversario, Rio Mare è Main Partner della mostra ed è presente nel percorso espositivo con un’area dedicata alla partnership con WWF: un passo ulteriore nel percorso di partnership avviato nel 2017 tra WWF e la Food Business Unit di Bolton, di cui Rio Mare è il brand principale.
La partnership di WWF Italia e Rio Mare
La partnership è stata avviata con l’obiettivo di accompagnare un percorso di trasformazione della filiera del tonno, e in quasi dieci anni la collaborazione ha prodotto risultati concreti e misurabili: l’approvvigionamento responsabile da attività di pesca gestite in maniera responsabile è passato dal 50,8% al 99,7% nel 2024. Il 100% dei prodotti a base tonno Rio Mare è completamente tracciabile “dal mare alla tavola”, consentendo ai consumatori di accedere a informazioni trasparenti lungo tutta la filiera. Sul fronte della comunicazione, la campagna “Insieme per gli oceani” ha raggiunto, dal 2021 al 2024, 11 Paesi europei e si è trasformata in un progetto educativo che ha raggiunto oltre il 70% delle scuole primarie italiane.
La storia della partnership
“Sessant'anni fa Fulco Pratesi e un pugno di amici hanno portato in Italia un'idea rivoluzionaria: proteggere la natura è una responsabilità di tutti”, ha detto Alessandra Prampolini, direttrice generale del WWF Italia. “Che oggi un'azienda impegnata da anni in un percorso trasformativo scelga di affiancare la nostra organizzazione per raccontare, insieme a noi, un percorso di cambiamento reale, dice quanto quella rivoluzione abbia messo radici”. Luca Alemanno, CEO Bolton Food, ha dichiarato: “Essere Main Partner della mostra per i 60 anni di WWF Italia significa rendere visibile un percorso che abbiamo scelto di intraprendere quasi dieci anni fa e che ha trasformato il modo in cui Bolton Food e Rio Mare affrontano la sostenibilità della filiera del tonno”.