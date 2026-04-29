Padiglione russo, il ministero della Cultura manda gli ispettori alla Biennale di Venezia

Il ministero della Cultura ha inviato gli ispettori alla Biennale di Venezia: obiettivo, acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo alla prossima Esposizione d'arte, al via il 9 maggio. I funzionari stanno arrivando a Venezia. A quanto apprende l'agenzia Ansa, alla base dei nuovi controlli ci sarebbe la decisione della Giuria internazionale di escludere dai premi Russia e Israele, in quanto guidati da leader "accusati di crimini contro l'umanità".