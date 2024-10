"Picasso lo straniero", l'omaggio di Milano al Maestro del Novecento

Picasso è riuscito ad andare al di là del contesto storico turbolento in cui ha vissuto: ha imposto comunque le sue rivoluzioni estetiche e le opere esposte ne sono una testimonianza. Il percorso espositivo si snoda in ordine cronologico, dal 1900 al 1973. Tra le oltre 40 opere esposte per la prima volta in Italia ci sono dipinti, disegni, sculture e una piccola gouache Gruppo di donne del 1901.