Fumetti, al Tiferno Comics il papà di Ken Parker e Julia: "Giancarlo Berardi. Un narratore tra le nuvole"

La Mostra nazionale del fumetto Tiferno Comics giunge alla 21esima edizione e per la prima volta dedica l'evento a uno sceneggiatore, Giancarlo Berardi, uno degli autori del fumetto più innovativi e riconosciuti in ambito internazionale che ha dato vita, fra gli altri, a due grandi personaggi del fumetto: Ken Parker e Julia.

Sono proprio loro i maggiori protagonisti della Mostra in corso a palazzo Facchinetti, nel cuore di Città di Castello (Perugia): Ken Parker, uscito tra il 1977 e il 1998, è l'eroe "umanissimo" del West con i tratti dell'attore Robert Redford, che anticipava tematiche come l'ecologia, i diritti civili. Nel 1998 è Julia - la criminologa ispirata e disegnata sulle fattezze della mitica Audrey Hepburn di Colazione da Tiffany - che dà il cambio a Ken, giunta proprio in questi giorni al numero 300 della serie, a colori e ambientato in Italia. Così il "Tc23" fino al 29 ottobre sarà anche l'occasione per un vero excursus nell'opera di Giancarlo Berardi.