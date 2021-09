21 settembre 2021 10:23

Alvin, dalla tv all'arte: la prima mostra del conduttore a Modena

Dalla tv alla radio all'arte. Si chiama “Wayout Myndset”, la prima personale di Alvin, noto presentatore tv e conduttore radiofonico milanese, che sarà inaugurata il 25 settembre nell’ambito del Festival della Cultura Digitale di “Modena Smart Life”. Venticinque opere esposte fino al 7 gennaio presso OFFICIart, nella provincia emiliana, che esprimono provocazione, passione, riflessione.

Alla base delle creazioni di Alvin c'è un insieme di emozioni capaci di dare vita e concretezza ad ambienti sociali in cui tradizione e tecnologia li attraversano parallelamente. Esigenza di armonia, di forme e colori contraddistinguono il suo stile profondo e leggero al tempo stesso. Il suo forte attaccamento alla natura, unito all’importanza di sentirsi immerso in un ambiente armonioso per poter essere la migliore versione di sé stesso, hanno indotto il conduttore ad esprimersi con una serie di lavori artistici, che raccontano il percorso di una sua intensa trasformazione.

Tra le novità della mostra, una delle opere esposte sarà incompleta: l’autore invita i visitatori durante tutta la durata dell’esposizione ad esprimersi attraverso la propria creatività personalizzando la tela, dando così vita a una forma di interattività artistica unica, stimolando una funzione vitale che tutti possediamo e non utilizziamo appieno.

La sua curiosità per le novità tecnologiche lo ha portato anche a fare ricerca su altri modi di concepire l’arte: opere virtuali, gettando le fondamenta di quello che oggi viene visto come un movimento globale chiamato cryptoarte, un credo che unisce le comunità online e lo spirito degli artisti in uno spazio esclusivo e digitale, estremamente visionario ma reale. Sono gli NFT: opere con certificati di autenticità digitale create su piattaforme blockchain sotto forma di token rappresentando, di fatto, un oggetto digitale unico, riconoscibile, insostituibile.

Le opere digitali saranno esposte anche presso SpazioF, nel centro storico di Modena. Alvin sarà presente all’inaugurazione della mostra e i primi cento visitatori riceveranno in omaggio una stampa numerata e personalizzata dall'artista.