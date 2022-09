25 settembre 2022 18:47

A Robecco sul Naviglio (Milano), l'installazione "Arnie di pensiero" di Marco Nones

Dopo la chiamata alle urne, una chiamata… alle arnie. L'installazione di Marco Nones "Arnie di pensiero", in esposizione alla galleria Casa Dugnani di Robecco sul Naviglio (Milano), in via Mazzini 10, è aperta al pubblico fino al 9 ottobre 2022, dal martedì al venerdì, dalle 15 alle 19. È possibile visitarla su appuntamento sabato e domenica, dalle ore 10 alle 19, con ingresso libero. La mostra "Il mio giardino", curata da Vevè Venini, è un richiamo alla natura. L'artista italo-svizzero Marco Nones ha creato un bosco di arnie, con rami e profumati coni di cera d'api. Intorno, segnano il tempo, coni di vetro che racchiudono semi di boschi possibili. "Tempo di semina" è il titolo del'installazione cinetica che invita l'uomo a tornare germoglio. Con l'intento di ricucire lo strappo uomo-natura Nones espone semi di diverse essenze lignee, scava nel piombo solchi fertili e crea arche e reliquiari di semi nel vetro soffiato. Partecipano anche le artiste Alessandra Angelini e Simona Capuzzo alla mostra inaugurata il 24 settembre.