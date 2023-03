A Milano la mostra "Diego, l'altro Giacometti"

Sono esposte opere provenienti dagli eredi di Diego Giacometti, dalla Fondation Giacometti di Parigi, dall'Alberto Giacometti Stiftung - conservata presso la Kunsthaus di Zurigo -, dal Musée Picasso-Paris di Parigi e da collezioni private. Organizzata in collaborazione con PLVR Zurigo in mostra oltre sessanta opere tra sculture, arredi, piccoli animali e maquettes che rappresentano le declinazioni del lavoro scultoreo e di design di Diego Giacometti e si inseriscono nell'allestimento permanente del Museo d'arte, nella prospettiva di un dialogo con l'arte etrusca. "E' l'occasione - spiega il curatore Casimiro Di Crescenzo - per approfondire l'opera di Diego e la sua relazione personale e artistica con il fratello Alberto attraverso lo studio della corrispondenza con la famiglia".

Così "il parallelismo biografico tra Diego e Alberto consente di comprendere la genesi e l'evoluzione artistica di Diego e ne conferma l'assoluto talento", aggiunge Di Crescenzo. Considerato da molti l'altro Giacometti, infatti, Diego (1902-1985) era fortemente legato ad Alberto (1901-1966). I due fratelli vivono in un rapporto simbiotico nei quaranta anni passati insieme a Parigi.

Nonostante le assonanze formali tra le loro opere, Diego sviluppa uno stile artistico originale, caratterizzato dall'amore per la natura e gli animali. Quella di Diego è una produzione dallo stile immediatamente riconoscibile, che prende ispirazione dall'archeologia e dalla mitologia, combinate con elementi naturalistici e, anche, surreali. Gli oggetti prendono vita e acquistano una propria personalità.

Le opere (le sculture in bronzo sono capolavori di elaborazione creativa e tecnica, in cui ogni dettaglio è curato con estrema precisione; i mobili sono progettati per essere utilizzati come sedute o come tavolini, ma allo stesso tempo sono opere d'arte uniche e ricercate) esaltano l'essenzialità della forma, le proporzioni perfette e il sottile gioco di equilibrio tra le diverse componenti. L'opera di Diego è espressione dell'arte del XX secolo, in cui l'estetica e la funzionalità si fondono in modo armonioso.

La mostra si sviluppa in quattro temi ("Tra scultura e design", "Mobili e oggetti", "Bestiario", "Diego come modello") approfonditi nel catalogo.

Diego, l'altro Giacometti

presso Fondazione Luigi Rovati

Corso Venezia 52, Milano

Fino al 18 giugno 2023

Orari e biglietti sul sito