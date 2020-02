"Morte di un commesso viaggiatore" debutta a Padova con Alessandro Haber

Il debutto, mercoledì 5 febbraio - in prima nazionale - al Verdi di Padova. Poi lo spettacolo inizierà la tournée nei maggiori teatri nazionali, andando in scena anche al Duse di Bologna dal 20 al 22 marzo, all’Eliseo a Roma, dove sarà in scena dal 24 marzo al 9 aprile, al Goldoni di Venezia dal 13 al 16 febbraio e in aprile al Politeama greco di Lecce.





“Morte di un commesso viaggiatore” è una sorta di viaggio nel lato oscuro dell’American dream. Racconta di un venditore, ormai sul viale del tramonto, non più produttivo, non più utile e quindi condannato all’oblio.





Ad interpretarlo sulla scena Alessandro Haber, che dopo essersi cimentato, giovanissimo, nel ruolo di Biff, il figlio del protagonista, sarà ora per la prima volta l’esausto commesso viaggiatore Willy Loman, un piccolo che sogna ad occhi aperti il successo facile e veloce. Senza rendersi conto di essere solo un mezzo fallito, che si guadagna da vivere con la parlantina. Uno che ha allevato i figli al culto dell’apparenza finendo col farne dei falliti. Nemmeno il suicidio riuscirà a dare postuma dignità alla sua esistenza.