IL COMUNE PALERMITANO

Monreale è la Capitale italiana del libro 2027

Lo ha annunciato il ministro Alessandro Giuli in conferenza stampa

23 Ott 2026 - 15:55
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Monreale, in provincia di Palermo, è la Capitale italiana del libro 2027. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso di una conferenza stampa al ministero della Cultura.

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