Massimo Saretta, cultura e storia nelle sue foto per  "Asia"

Dal 3 ottobre 2024 al 7 gennaio 2025 sarà possibile visionare 30 immagini dell'ultimo lavoro di Saretta, "Asia". L'esposizione delle opere si terrà a Roma, al Leica Store in via dei due Macelli 57, Roma. Le immagini saranno esposte a rotazione con un ciclo dedicato a un paese diverso. Per i più curiosi sarà possibile acquistare il libro "Asia" per poter scoprire altri scorci di donne, uomini, bambini e tradizioni in un viaggio ricco di misticismo. La mostra "Asia" sarà itinerante e inizierà il suo percorso nei principali capoluoghi italiani per poi estendersi a livello internazionale.