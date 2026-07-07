Lorenzo Marini al Festival dei Due Mondi di Spoleto con l’installazione INITIAL

“Ogni parola comincia con un’iniziale. Mi affascina pensare che anche le grandi idee abbiano un momento originario, un primo segno. Con INITIAL ho voluto scolpire proprio quell’istante: il punto in cui il linguaggio nasce e si apre a infinite possibilità. Le lettere escono dalla pagina e diventano architettura, attraversando lo spazio come presenze vive”, ha spiegato Lorenzo Marini. Daniele Cipriani, direttore artistico del Festival dei Due Mondi, ha dichiarato: “Il tema di questa edizione è Radici. L’opera di Lorenzo Marini interpreta questo concetto attraverso un linguaggio essenziale che restituisce centralità ai valori fondativi del Festival. Le lettere diventano simboli capaci di mettere in relazione memoria, contemporaneità e futuro, offrendo al pubblico un’esperienza di partecipazione e riflessione”.