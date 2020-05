"Lockdown Roma 2020": la magia della Capitale deserta nelle immagini cinematografiche girate con un semplice iPhone

Si chiama "Lockdown Roma 2020" il video di poco più di due minuti realizzato attraverso un semplice iPhone e una lente aggiuntiva cinematografica (la lente anamorfica grandangolare che consente "l’effetto cinema") dal videomaker indipendente Marco Taormina . Un messaggio d'amore per la Capitale - il filmato immortala una Roma deserta - e una dedica a tutti gli operatori del comparto audiovisivo che non si sono mai fermati per continuare a informare anche durante i giorni più difficili. "Lockdown Roma 2020" è subito diventato virale.

"Il mio è un messaggio d’amore per la città di Roma con la sua bellezza immortale, che ho avuto il privilegio di continuare a vivere, per lavoro, anche durante i giorni del lockdown; e al tempo stesso è un messaggio di solidarietà nei confronti degli operatori del comparto audiovisivo. Volevo testimoniare che chi fa questo mestiere ha il dovere di non fermarsi mai e si sacrifica per portare l’informazione sempre e comunque nelle case di tutti. La nostra è la professione più bella del mondo anche se non sempre le viene riconosciuto il valore che meriterebbe", spiega Taormina.