Fumetti: arriva "Ducks", il premiato graphic novel della canadese Kate Beaton

E' tra i libri preferiti di Barack Obama del 2022, Menzione d'onore del 2022 del New York Times, Miglior Libro del 2022 per New Yorker, Time e Washington Post, Miglior graphic novel del 2022 per Forbes e The Guardian, recentemente premiato ai prestigiosi Eisner Awards nelle categorie Migliore biografia a fumetti e Migliore autrice unica, arriva finalmente in Italia il capolavoro di Kate Beaton "Ducks", in libreria dall'8 settembre, edito da Bao Publishing.

La fumettista canadese, famosa per le sue raccolte di strisce satiriche Hark! A vagrant e Step Aside, Pops, in questo ponderoso libro a fumetti racconta una storia tutt'altro che leggera.