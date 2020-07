Il profeta del calcio che giocava con "Una casacca di seta blu"

Un allenatore illusionista. Un profeta del calcio arrivato dal Danubio. Un innovatore che ha dominato il calcio europeo a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, intrecciando la sua storia a quella del Ventesimo secolo. Tutto questo è "Una casacca di seta blu", il libro di Paolo Frusca che racconta la vita, professionale e non, di Bela Guttmann. "Per rendere omaggio a un personaggio come Guttmann ci voleva un sapiente, calibrato mix di fantasia e realtà. E ci voleva la prosa risciacquata nel Danubio di Paolo Frusca per modellarne al meglio non solo la personalità ma la totalità del mondo nel quale ha agito". Sono le parole di commento che arrivano da Federico Buffa. Un racconto, edito da Mondadori, che parla di successi ma anche di sconfitte, di fughe verso il continente sudamericano e di ritorni in Europa. Il tutto collocato nei vortici del "secolo breve", tra conflitti mondiali, regimi totalitari e persecuzioni nei confronti degli ebrei.