Il Premio Costa Smeralda ai nastri di partenza

E’ il primo grande evento della stagione che ogni anno dà il via ad una ricchissima kermesse di appuntamenti a cavallo tra musica, arte, letteratura e tradizioni popolari, senza contare i consueti e attesissimi festival dedicati al wine & food e le regate mondiali dello Yacht Club Costa Smeralda.

Premio Letterario, ormai, diventato punto di riferimento dell’editoria nazionale e internazionale visto l’interesse che suscita tutti gli anni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori in Italia e all’estero.

Come già accaduto per le edizioni precedenti, anche quest’anno il Premio Costa Smeralda ha offerto ampio spazio ai talenti più originali della cultura contemporanea, concentrandosi sul dibattito dei grandi temi di attualità sotto il segno dell’eccellenza e della promozione delle nuove generazioni, con una maggioranza femminile tra i protagonisti.

“Dopo le ultime due edizioni di altissimo livello del Premio Letterario Costa Smeralda, che hanno visto il coinvolgimento di grandi autori internazionali come il Premio Nobel della letteratura Orhan Pamuk e il celebre scrittore francese Emmanuel Carrère, insieme a numerosi protagonisti della cultura italiana – ha commentato il Presidente del Consorzio Costa Smeralda, Renzo Persico – il nostro Consorzio dà il via, con rinnovato entusiasmo, agli eventi del 2024 con un appuntamento di riconosciuta eccellenza nel panorama culturale nazionale. Il Premio, nato con l’obiettivo di dare un contributo al mondo della grande cultura italiana, è anche spazio di incontro e dialogo tra giovani talenti e artisti affermati.”

"La valorizzazione dei giovani talenti e il confronto sui grandi temi globali di questa edizione, come quelli relativi al cambiamento climatico e alla salvaguardia delle risorse naturali – ha continuato Mario Ferraro, Vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda – confermano il prestigio di un evento culturale di alto profilo, che come destinazione siamo molto orgogliosi di organizzare e ospitare. Accogliamo questa nuova importante edizione del Premio Costa Smeralda, che segna anche quest’anno l’avvio della stagione turistica all’insegna della grande cultura e dei suoi protagonisti in Costa Smeralda".

I finalisti dell’edizione 2024, con il vincitore assoluto che sarà annunciato durante la cerimonia pubblica di premiazione sabato 4 maggio sul palco del Conference Center di Porto Cervo, sono per la Narrativa Ginevra Lamberti con “Il pozzo vale più del tempo“ (Marsilio), Eugenio Murrali con il suo romanzo d’esordio “Marguerite è stata qui“ (Neri Pozza) ed Evelina Santangelo con “Il sentimento del mare“ (Einaudi).

La terzina della Saggistica è invece composta da Maurizio Ferraris con “Imparare a vivere“ (Editori Laterza), Vera Gheno con “Parole d’altro genere” (Rizzoli) e Vincenzo Trione con “Prologo celeste. Nell’atelier di Anselm Kiefer“ (Einaudi). Tutti i candidati sono stati selezionati, tra la vasta produzione editoriale italiana nell’arco dell’anno, dalla giuria di qualità composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio, sotto la guida del direttore artistico Stefano Salis.

Di grande prestigio anche i riconoscimenti speciali del Premio a tre figure di spicco della cultura contemporanea. Il Premio Cultura del Mediterraneo è stato assegnato a Mariasole Bianco, scienziata e divulgatrice esperta in conservazione dell’ambiente marino, per il suo impegno nella valorizzazione delle culture del Mediterraneo attraverso l’organizzazione no-profit Worldrise.

Il Premio Internazionale è stato conferito, invece, ad Alicia Giménez-Bartlett, una delle scrittrici spagnole più lette degli ultimi anni, molto amata in Italia anche grazie al personaggio dell’ispettrice Petra Delicado, interpretata da Paola Cortellesi protagonista dell’omonima serie noir di Sky, e pronta a tornare in libreria con l’atteso nuovo capitolo della serie “La donna che fugge” in uscita a fine aprile sempre con Sellerio.

Il Premio Speciale è stato attribuito al rapper e produttore discografico Salmo, l’olbiese Maurizio Pisciottu, per il suo contributo pionieristico alla scena rap italiana e per i suoi successi musicali che lo hanno portato a calcare le scene delle più importanti kermesse italiane a livello internazionale.

“Il Premio Costa Smeralda anche in questa edizione conferma la sua indipendenza e qualità di giudizio. Il lavoro della giuria consente di portare all’attenzione libri e personaggi che incarnano le molte anime della cultura contemporanea, gettando uno sguardo ai giovani e alle sensibilità diverse che spesso vengono trascurate. Un premio, insomma, che guarda al futuro senza dimenticare la qualità e l’esperienza del passato, proprio come vuole fare la Costa Smeralda” ha dichiarato Stefano Salis, Direttore Artistico del Premio.

Durante la cerimonia finale del Premio Costa Smeralda – anche quest’anno condotta dalla giornalista Mediaset Roberta Floris – sarà consegnata ai vincitori un’opera dello scultore Giuseppe Sanna. Ogni categoria sarà rappresentata da una diversa pietra naturale: basalto per la Narrativa, trachite per la Saggistica, granito per il Premio Internazionale, marmo per il Premio Cultura del Mediterraneo e calcare per il Premio Speciale. Questa scelta rende il Premio Costa Smeralda il primo a utilizzare la pietra come simbolo, una soluzione che incarna il profondo legame con il territorio e i valori di solidità e durabilità. Le pietre, diverse tra loro come gli autori stessi, sono unite su una base in cristallo che richiama il colore della Costa Smeralda, simbolo della sua cultura contemporanea.

Partner e sponsor principale della manifestazione è Smeralda Holding. L’organizzazione operativa, l’allestimento scenografico e la produzione dell’evento di premiazione è affidata a Filmmaster, che ha inoltre realizzato il logo, l’immagine grafica coordinata e il concept del premio materiale.