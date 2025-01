Addio a Gianfranco Manfredi, da cantautore a sceneggiatore di fumetti: inventò "Magico Vento"

Ha collaborato con musicisti come Gino Paoli, Mia Martini, Gaber, Jannacci e ha scritto libri di critica musicale dedicati a Lucio Battisti, a Celentano, a Mina, Milva, Vanoni. Per molti è il cantore del movimento, la voce di "Quarto Oggiaro Story" e "Ma chi ha detto che non c'è". Dopo il disco "La crisi" aveva raccolto in studio di incisione amici e complici come Ricky Gianco, gli Area, la Pfm già famosa. Tra gli album "Ma non è una malattia", del 1976, e "Zombie di tutto il mondo unitevi", dell'anno successivo, fino al quasi autoprodotto "In paradiso fa troppo caldo" del 1993.