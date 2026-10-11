Il Gala per i 213 anni di Giuseppe Verdi, così si è celebrato il Maestro al Teatro Regio di Parma

Il programma del Gala Verdiano ha accosta due pagine di raro ascolto: il secondo atto de Il Corsaro e il terzo atto di Jérusalem. Le due opere sono state eseguite nelle edizioni critiche a cura rispettivamente di Elizabeth Hudson e di Jürgen Selk. A fare da ponte tra le due, la sinfonia de Il Guarany di Antônio Carlos Gomes, primo autore del Brasile a vedere un proprio titolo allestito in Italia. Il cast ha riunito interpreti verdiani di consolidata esperienza e giovani voci cresciute all’Accademia Verdiana: Alessia Panza (Gulnara / Hélène), Daniel Luis de Vicente (Seid / Le Comte de Toulouse), Galeano Salas (Corrado / Gaston), Agostino Subacchi (Giovanni / L’Èmir de Ramla, Adhémar), Long Ning (Eunuco, Uno schiavo / Un Officier de l’Èmir) ed Emil Abdullaiev (Le Hérault).