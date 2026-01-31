Riecco "Le avventure a striscia di Martin Mystère"

"Le avventure a striscia di Martin Mystère" tornano in libreria e fumetteria riproponendo in un unico volume le sei storie realizzate tra il 1988 e il 1994 per alcune delle principali testate italiane.



Pensate per un'uscita giornaliera o settimanale, queste avventure furono scritte da Alfredo Castelli e adattate per il formato a mezza pagina orizzontale tipico delle strisce dell'epoca. La nuova edizione riprende la prima, ormai esaurita, e introduce un elemento inedito e prezioso: il bonus a colori con la storia del 1978 che presenta il prototipo di Martin Mystère, Allan Quatermain.



L’avventura, illustrata da Fabio Busticchi e intitolata "Destinazione Messico", viene qui offerta in una versione definitiva con nuovi colori e nuovo lettering. La copertina del volume è firmata da Alfredo Castelli e Fabio Salvitto, su disegni originali di Giancarlo Alessandrini, completando così un’uscita imperdibile per tutti gli appassionati del Detective dell’Impossibile.