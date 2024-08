Il ricordo di Ennio Doris allo Yacht Club di Porto Rotondo

Nel salone dello Yacht Club di Porto Rotondo in tantissimi hanno voluto presenziare all'incontro per ricordare Ennio Doris, il grande innovatore del settore bancario italiano. La serata si è svolta nell’ambito del Portorotondo Festival organizzato dall’Associazione Giovani presieduta dall’avvocato Sergio Deiana con il supporto del Consorzio di Porto Rotondo, del Comune di Olbia e della Fondazione di Sardegna. A raccontare la figura di un padre celebre ed entrato nelle case di tutti gli italiani con spot iconici è stata la figlia Sara. "Ennio Doris ha avuto la fortuna di aver messo a fuoco molto presto - ha detto - il miglior talento che aveva. Per lui, avere una capacità, una dote particolare, voleva dire aver ricevuto una risorsa da mettere a disposizione di tutti".