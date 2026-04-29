Presentati a Roma i beni rimpatriati dagli Stati Uniti: le immagini

© Ufficio stampa | Frammento di pagina miniata – inchiostro, tempera e oro su pergamena, XIII sec.
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Alla presentazione presso il comando carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale Giuli e l'ambasciatore Fertitta