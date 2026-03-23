Il ministro Giuli a New York per riportare in Italia l'Ecce Homo

"Il governo italiano si è mosso rapidamente", ha spiegato Giuli, che a New York ha anche partecipato all'inaugurazione della grande mostra su Raffaello organizzata dal Met e a cui l'Italia ha contribuito con decine di opere. "L'arte, che parla una lingua universale, e la cultura devono unire, ed è importante che soprattutto in questo momento siano al centro del discorso pubblico", ha detto il ministro.