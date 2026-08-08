1 di 6
© Carabinieri
© Carabinieri
© Carabinieri

© Carabinieri

© Carabinieri

In sicilia

Mazara del Vallo, trovato sul fondale un relitto di epoca romana

Giuli: "È una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni"

08 Ago 2026 - 12:11
6 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Trovate centinaia di anfore, prevalentemente del tipo Dressel 1A, nonché due ceppi d’ancora in piombo e un’altra struttura dello stesso materiale.
 

mazaro del vallo