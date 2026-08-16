Dalla Francia ai Paesi Bassi, fino all'Italia: i 10 furti d'arte più importanti del nuovo millennio

© Ansa | Uno dei due Van Gogh rubati nel 2002 ad Amsterdam: furono ritrovati 14 anni dopo
© Ansa | Uno dei due Van Gogh rubati nel 2002 ad Amsterdam: furono ritrovati 14 anni dopo
© Ansa | Uno dei due Van Gogh rubati nel 2002 ad Amsterdam: furono ritrovati 14 anni dopo
© Ansa | Uno dei due Van Gogh rubati nel 2002 ad Amsterdam: furono ritrovati 14 anni dopo
Al Musée d'Art Moderne di Parigi, nel 2010, sparirono cinque quadri che insieme hanno un valore di 100 milioni di euro. Tanti i Van Gogh rubati