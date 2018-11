Fumetti, Fiorello legge Tiraboschi: calorosi apprezzamenti per "Winter"

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Lo showman Fiorello ha incontrato Luca Tiraboschi, il direttore editoriale Infotainment di Mediaset, per parlare di televisione e di fumetti. Fiorello si è infatti dimostrato un attento lettore della miniserie fantasy Winter, ideata e scritta proprio da Tiraboschi, avente come protagonista un licantropo. L'opera, edita da UFO, è stata molto apprezzata dallo showman, che ha promesso di ritrovarsi con Tiraboschi per ideare una storia a fumetti insieme: i due sono amici da lungo tempo.