Bonelli editore presenta "Dylan Dog. Due passi nell'orrore"

La solitudine è il più infido dei mali. Si fa strada nel cuore e, non trovando ostacoli, divora ogni cosa, fino a trasformare la vita in un incubo a occhi aperti. È furba, la solitudine, striscia nelle debolezze della mente, laddove sa che sarà capace di colpire più facilmente. È un parassita che ha sempre fame, avido di disperazione, saziato dalla mancanza di affetto, di attenzioni e cure in cui qualunque essere umano può annegare, che sia un anziano rimasto solo al mondo o un bambino abbandonato a sé stesso.