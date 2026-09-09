Terme di Traiano, riportato alla luce il più grande mosaico dell'antica Roma | Svelato anche un enorme dipinto

È stato riportato alla luce del giorno il più grande mosaico parietale dell'antica Roma, a Colle Oppio. È il risultato della conclusione dell'intervento di scavo e restauro nella grande esedra e nella galleria sotterranea delle Terme di Traiano, sull'altura meridionale del Colle Esquilino. I lavori hanno permesso di recuperare il grande affresco della Città Dipinta, di circa dieci metri quadrati e raffigurante un centro abitato cinto da mura e torri in prospettiva, e il Grande Mosaico. Quest'ultimo è un'imponente decorazione appartenente a un'ampia sala su cui si affaccia un ninfeo. Sulle pareti, messe in luce per circa cinque metri di altezza, il mosaico rappresenta una raffinata scena teatrale, articolata in due registri nei quali compaiono statue e personaggi.