07 settembre 2022 15:40

Ai Musei Civici di Monza una mostra per i 100 anni dell'Autodromo

Dal 9 settembre al 27 novembre, i Musei Civici di Monza ospiteranno la mostra "Autodromo 100. Cronache di una costruzione, quadri di una evoluzione". L'esposizione, promossa dal Comune di Monza e curata da Luca Bonetti con la collaborazione di Claudia Ratti, ripercorre la storia dell'impianto sportivo in occasione del suo centesimo anniversario. Immagini d'epoca e fotografie aeree, planimetrie, documenti storici ed elaborazioni grafiche accompagnano i visitatori alla scoperta di quell'intreccio di ragioni storiche, sociali, economiche e culturali, incluse quelle meno note seppure fondanti, che hanno portato alla costruzione del circuito.

La costruzione dell'Autodromo di Monza - decisa a seguito della sconfitta delle auto italiane subita durante il primo Gran Premio d'Italia a Montichiari nel 1921 - inizia il 15 maggio 1922 e il 20 agosto dello stesso anno il circuito è pronto per ospitare il secondo Gran Premio d'Italia riservato alle "vetturette", 2000 cc di cilindrata e un peso minimo di 650 Kg. Progettista è Alfredo Rosselli, il cui primo progetto viene scartato dal Sottosegretario alla Pubblica Istruzione – all'epoca delegato anche alla conservazione del paesaggio – che teme un eccessivo consumo di suolo. Via libera per il secondo progetto con un autodromo di minori dimensioni, ideale per promuovere l'automobilismo sportivo su cui le aziende automobilistiche puntano: è l'aria che si respira in quegli anni, il desiderio di sperimentare, di superare i limiti e mostrare i progressi della tecnologia; l'industria italiana si sviluppa e vuole mostrare la sua modernità, e la cultura e l'arte hanno già da anni diffuso le suggestioni del Futurismo con il suo interesse per la velocità e il dinamismo.

A tal proposito, una sezione della mostra con 9 opere dei maestri del Futurismo, fra cui Depero, Russolo, D'Anna, selezionati da Maurizio Scudiero e Leogalleries di Daniela Porta e Grazia Casiraghi, ci porta al centro degli interessi degli artisti per la velocità: ed ecco l'automobile, l'aereo, il treno.

Orari: fino al 30/9/2022: mercoledì 15-18; giovedì 15-18/20-23; venerdì, sabato, domenica 10-13/15-18. Dal 1/10/2022: mercoledì 10-13/ 15-18; giovedì 15-18; venerdì, sabato, domenica 10-13/15-18. Chiuso lunedì e martedì. Apertura straordinaria sabato 10 settembre dalle 20 alle 23.