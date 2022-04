04 aprile 2022 15:34

A Milano in mostra "Sua Maestà la borsa italiana: l'oggetto del desiderio tra celebrità e teste coronate"

"Sua Maestà la borsa italiana: l'oggetto del desiderio tra celebrità e teste coronate": il 7 aprile a Milano, a Palazzo Cornalia, inaugura un'esposizione esclusiva di borse scelte e indossate da ambasciatrici dello stile e dell'eleganza di ogni tempo e a ogni latitudine, dalla Regina Elisabetta, Lady Diana, Grace Kelly e Sharon Stone fino alle contemporanee regine di Tik Tok Martina Socrate e Carlotta Fiasella. La firma di queste borse, vere e proprie opere d'arte artigiana, è quella di Leu Locati, ambasciatore da più di un secolo del più puro saper fare artigiano, e Amato Daniele, il marchio creato da Daniele Amato, giovane designer che oggi rappresenta la settima generazione di questa dinastia del Made in Italy e, a soli 25 anni, ha già saputo ammaliare con la bellezza delle sue creazioni le celebrities contemporanee, da Tik Tok al cinema. Le borse Leu Locati e Amato Daniele nascono, dunque, nel prezioso laboratorio milanese di via Cosimo del Fante, dove da oltre un secolo si tramanda la sapienza artigiana capace di creare a mano pezzi dalla bellezza apprezzata e scelta in tutto il mondo. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 7 maggio nell'elegante atmosfera della lounge in stile pop-art di Palazzo Cornalia, nuova location milanese e già fra i must dell'ospitalità della capitale italiana della moda e del design, che fa parte di Desìo Charming Hotels, collezione di prestigiosi boutique Hotels 4 e 5 stelle posizionati nei punti nevralgici di Roma e Milano e caratterizzati da scelte di design distintive, servizio attento e stile contemporaneo calato con cura nello spirito dei luoghi.