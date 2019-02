"Nature & Politics": in mostra al MAST di Bologna gli scatti del fotografo tedesco Thomas Struth

In mostra al MAST di Bologna, dal 2 febbraio al 22 aprile, "Nature & Politics", l'esposizione fotografica firmata dal tedesco Thomas Struth. In 25 scatti, l'artista racconta il dietro le quinte del mondo della ricerca scientifica e industriale. Le foto sono state realizzate in luoghi non accessibili al pubblico: dai laboratori di ricerca spaziale agli impianti nucleari fino alle sale operatorie o alle piattaforme di perforazione. Uno spaccato insolito dell'universo tecnologico, realizzato da uno dei fotografi più noti e affermati della scena internazionale.