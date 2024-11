Elio Fiorucci, alla Triennale di Milano l'omaggio allo stilista che ha rivoluzionato la moda

Il progetto di allestimento mette in risalto la teatralità delle diverse parti che compongono il racconto: l'intera mostra è attraversata dalla voce di Elio Fiorucci - resa attraverso registrazioni fino a ora inedite - che ripercorre alcuni momenti personali e che viene messa in dialogo con le voci di altri protagonisti della storia dello stilista, dando vita a una narrazione che si intreccia al racconto del marchio. La grafica e il linguaggio ironico e provocatorio a cui lo stilista si ispirava sono altri elementi centrali dell'esposizione, resi attraverso una molteplicità di media, documenti e opere che spaziano dalla scala della polaroid fino all'installazione ambientale, passando per video, fotografie, plastici di architettura, abiti, accessori e opere d'arte contemporanea, a dimostrazione di come il brand abbia sempre avuto una sua identità, strettamente legata alla personalità del suo fondatore.