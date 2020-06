Dossier 5G, in libreria l'inchiesta non autorizzata di Marco Pizzuti

Cosa sappiamo per certo riguardo alla rivoluzione tecnologica di telefonia mobile in arrivo? A indagare è Marco Pizzuti, scrittore specializzato in controinformazione, in "Dossier 5G. Inchiesta non autorizzata sulla rivoluzione tecnologica destinata a cambiare la nostra esistenza", per Mondadori. "E' il libro che ti spiega tutto ciò che devi sapere prima che sia troppo tardi", nelle intenzioni dell'autore.