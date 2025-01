Premio Internazionale Buone Pratiche 2025, riconoscimenti ad Andrea Pucci e Giampaolo Letta

Per il mondo manageriale la distinzione di merito è stata attribuita a Stefano Lucchini, presidente AmCham e presidente Robert Kennedy Foundation Human Rights Italia, per la categoria delle Relazioni internazionali e dei Diritti umani. Ulteriori attestazioni di merito per la sezione Direttori sono state assegnate: per le Assicurazioni, a Sacha Camerino, direttore Centro-Sud Italia Generali Real Estate; per la Finanza a Gianfrancesco Rizzuti, direttore Operativo Febaf; per l'Innovazione a Luca Iuliano, direttore Engineering Telsy. Per la Solidarietà sono state indicate come Operatrici di Verità e Amore Jackie Miller, fondatrice Partnerships for Change, e Christine Arena, fondatrice Generous Films.