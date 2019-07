Bozzetto venduto per poche lire riconosciuto come un Modigliani: ora vale una fortuna

Il bozzetto è rimasto per decenni chiuso in un cassetto, finché il suo proprietario, che lo aveva acquistato negli anni Settante per appena 55 mila lire, non ha voluto verificarne l'autenticità. Il dipinto in questione è un inedito di Amedeo Modigliani, olio su tela, raffigurante Jeanne He'buterne, la donna del notissimo quadro presente al Metropolitan di New York. L'avvocato del proprietario, del quale ancora non è stato diffuso il nome, spiega: "Sono state effettuate analisi chimico-scientifiche universitarie sull'opera e, dopo cinque anni di perizie, è arrivata l'autenticazione da parte del Tribunale di Venezia: si tratta proprio di un Modigliani autentico". Poi aggiunge: "E' difficile fare stime sul valore, ma potrebbe valere sui 10 milioni di euro".