Babel, mostra fotografica di Battaglia e De Luigi sullʼattentato al Bataclan Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Foto © Michela Battaglia | Stefano De Luigi leggi tutto

In questo lavoro realizzato a quattro mani vediamo elementi che si vanno a sovrapporre visivamente e mescolarsi su un nuovo piano, dove le stratificazioni di fotografie pubblicitarie e propagandistiche danno vita a nuove opere.



Michela Battaglia e Stefano De Luigi partono da un omaggio a Mimmo Rotella e scelgono come punto di incontro un quadrato bianco dove si trovano, su un nuovo piano, le loro diverse generazioni ed educazioni visive. Così le stratificazioni di fotografie pubblicitarie e propagandistiche danno vita a nuove immagini che, in qualche modo, costringono a fermarsi. In esposizione ci saranno 32 opere, alcune delle quali prevedono l'intervento dello spettatore stesso, nel tentativo di svelare i diversi piani che compongono l'immagine.



La mostra è visitabile da venerdì 10 maggio a domenica 2 giugno, con orari da lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, sabato e domenica dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.