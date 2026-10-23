Art Profit, quarto appuntamento per l'iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano
Promosso dall'on. Cristina Rossello, deputata di Forza Italia, l'evento punta a rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato
Si è tenuto venerdì 23 ottobre 2026 nella Sala della Regina della Camera dei Deputati l’evento “Art Profit – Dalla tutela nasce sviluppo, dalla cultura nasce valore”, dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano e alla collaborazione pubblico-privato. L’iniziativa, organizzata e promossa dall’on. Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e presidente dell’Intergruppo per il Patrimonio Italiano, si inserisce nel percorso di approfondimento avviato dalla proposta di legge presentata dalla stessa Rossello per agevolare la sponsorizzazione privata di progetti di manutenzione, restauro e recupero dei beni del patrimonio culturale italiano.
La proposta, al momento, è all’esame della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera. “Abbiamo portato al confronto – spiega Rossello – elementi concreti: l’analisi di alcuni casi studio, riferiti a grandi aziende italiane, ha mostrato infatti quali vantaggi produrrebbe nella pratica l’applicazione della nuova legge. Vogliamo che la tutela diventi una cultura davvero collettiva e condivisa, radicata sull’intero territorio nazionale grazie a una partnership pubblico-privato più snella, ma senza rinunciare alla trasparenza”.
I saluti istituzionali, oltre che alla Rossello, sono stati affidati all’on. Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia. Ci sono stato poi i tavoli tecnici in dialogo con la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, con la partecipazione di Federico Mollicone, presidente della Commissione, dei deputati di Forza Italia Rosaria Tassinari, Giuseppe Bicchielli e Rita Dalla Chiesa, della deputata di Azione Valentina Grippo, vicepresidente della Commissione, del dott. Enrico Bressan, fondatore di Fondaco Italia, e del dott. Andrea Griletto, direttore di Assorestauro.
All’evento, hanno partecipato anche dirigenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e importanti realtà del panorama imprenditoriale, culturale e istituzionale nazionale, tra cui Hermès, VIVE Vittoriano e Palazzo Venezia, Enel, iGuzzini, Gruppo Palazzetti, Mapei, Banca Generali, e Fondazione Campus Montecitorio. Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato il lavoro delle due tirocinanti di Assorestauro, studentesse dell’Università La Sapienza di Roma, coordinate dall’avv. Rosy Virzì: un’analisi di casi studio che riguardano alcune tra le maggiori aziende italiane, finalizzata a evidenziare i vantaggi dell’applicazione in concreto della nuova proposta di legge. Le conclusioni sono state affidate all’on. Annarita Patriarca, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.