Art Profit, quarto appuntamento per l'iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano

All’evento, hanno partecipato anche dirigenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e importanti realtà del panorama imprenditoriale, culturale e istituzionale nazionale, tra cui Hermès, VIVE Vittoriano e Palazzo Venezia, Enel, iGuzzini, Gruppo Palazzetti, Mapei, Banca Generali, e Fondazione Campus Montecitorio. Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato il lavoro delle due tirocinanti di Assorestauro, studentesse dell’Università La Sapienza di Roma, coordinate dall’avv. Rosy Virzì: un’analisi di casi studio che riguardano alcune tra le maggiori aziende italiane, finalizzata a evidenziare i vantaggi dell’applicazione in concreto della nuova proposta di legge. Le conclusioni sono state affidate all’on. Annarita Patriarca, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.