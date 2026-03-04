"Memory Girl", Anna Praderio esordisce nella narrativa con la sua giornalista-eroina

Clarice, protagonista della storia firmata Anna Praderio, è una giovane cronista milanese. Determinata, appassionata e abituata a inseguire le notizie tra conferenze stampa e periferie cittadine, la giornalista è tanto risoluta nel lavoro quanto fragile e disillusa nella vita privata. La fine della relazione con Marco l'ha convinta di non essere destinata alle storie d'amore a lieto fine e, proprio per questo, è lei stessa ad autodefinirsi una "romantica perdente". Durante la Mostra del Cinema di Venezia succede, però, qualcosa che cambia il suo destino. Clarice scopre di avere un "potere" che le consente di materializzare i ricordi, di renderli visibili come se fossero le scene di un film proiettate su uno schermo - dall'influenza cinematografica dell'autrice.