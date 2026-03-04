"Memory Girl", Anna Praderio esordisce nella narrativa con la sua giornalista-eroina
Dopo decenni spesi a raccontare il mondo cinematografico e tutte le sue sfumature, la giornalista Mediaset Anna Praderio debutta in libreria con il suo primo libro. Tra le pagine del suo romanzo il cinema diventa bussola e chiave di lettura della realtà
La copertina del libro "Memory Girl" di Anna Praderio © Ufficio stampa
Un esordio che mescola attualità e immaginazione, sentimento e denuncia sociale. Anna Praderio, giornalista Mediaset e critica cinematografica, debutta nell'universo della narrativa con Memory Girl. Il romanzo - tra fiaba femminista e urban fantasy - è ricco di riferimenti cinematografici, frutto della lunga esperienza sul campo dell'autrice. Il libro, edito da Carlo Gallucci Editore, è disponibile dal 13 febbraio su tutte le piattaforme online e nelle principali librerie.
La copertina del libro "Memory Girl" di Anna Praderio
La giornalista eroina
Clarice, protagonista della storia firmata Anna Praderio, è una giovane cronista milanese. Determinata, appassionata e abituata a inseguire le notizie tra conferenze stampa e periferie cittadine, la giornalista è tanto risoluta nel lavoro quanto fragile e disillusa nella vita privata. La fine della relazione con Marco l'ha convinta di non essere destinata alle storie d'amore a lieto fine e, proprio per questo, è lei stessa ad autodefinirsi una "romantica perdente". Durante la Mostra del Cinema di Venezia succede, però, qualcosa che cambia il suo destino. Clarice scopre di avere un "potere" che le consente di materializzare i ricordi, di renderli visibili come se fossero le scene di un film proiettate su uno schermo - dall'influenza cinematografica dell'autrice.
Il dono di Clarice tra impegno civile e introspezione
La giovane cronista-eroina decide, su suggerimento dei suoi migliori amici Luna e Michele, di mettere il suo potere al servizio della comunità. Lo fa tentando di far emergere verità scomode volutamente occultate da qualcuno, accendendo speranze e restituendo la dignità di cui era stato privato chi era stato messo a tacere. Clarice deve, però, tenere in considerazione anche l'altro lato della medaglia. Il dono che le sta consentendo di aiutare il prossimo la costringe, allo stesso tempo, a fare i conti con le sue ferite personali, quelle più remote e profonde. Tra queste, come ogni romanzo femminile che si rispetti, c'è l'amore e, nella fattispecie, la storia ormai al capolinea con Marco.
L'autrice
Anna Praderio, giornalista del Tg5, curatrice della rubrica Note di Cinema sul canale tematico Mediaset Iris e membro dell'Accademia dei David di Donatello, porta la sua esperienza decennale in campo cinematografico alle pagine del suo primo romanzo. Per il suo primo libro il cinema diventa chiave di lettura della realtà e strumento di emancipazione femminile.
Anna Praderio
"Memory Girl"
Carlo Gallucci Editore
Pagine 320 - Euro 16,50