A Venezia le parole cancellate di Emilio Isgrò

Iniziatore negli anni sessanta delle “cancellature” di testi su enciclopedie, manoscritti, libri, mappe e anche su pellicole cinematografiche, Isgrò ha fatto di questa pratica il perno di tutta la sua ricerca. Con un lavoro certosino, l’artista ha annerito pagine e pagine, trasformando quelli che erano i racconti più classici della letteratura, della cartografia e del cinema in forme nere e bitorzolute, sostituendo al linguaggio alfabetico quello artistico, alla parola la forma. Riempiendo le superfici di tanti piccoli segmenti dalla geometria irregolare, ma fedeli al ritmo della stesura iniziale, ha trasformato la lettura in uno spartito di cadenze armoniche, anche se, di tanto in tanto, qualche parola viene risparmiata e, leggendole una dopo l’altra, come un gioco enigmistico, emergono frasi che hanno tutta l’aria di essere aforismi di vita, pensieri profondi e inaspettati.