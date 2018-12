A Palazzo Morando la mostra "Milano e il cinema"

"Milano e il Cinema", alcune immagini della mostra a Palazzo Morando Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Ufficio stampa 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Ufficio stampa 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Milano e il Cinema" è il nuovo appuntamento a Palazzo Morando - Costume Moda Immagine di un percorso iniziato con “Milano tra le due guerre. Alla scoperta della città dei Navigli attraverso le fotografie di Arnaldo Chierichetti” e proseguito con "Milano, città d’acqua", "Milano, storia di una rinascita. 1943-1953 dai bombardamenti alla ricostruzione" e "Milano e la mala"



Prima che il regime fascista concentrasse le grandi produzioni cinematografiche nelle nuove strutture romane di Cinecittà, Milano ha rappresentato il centro nevralgico delle prime sperimentazioni in Italia, luogo di fiorente innovazione, creatività e capitale della nascente industria filmica. Negli anni Trenta, la costruzione dei teatri di posa capitolini e il conseguente trasferimento nella Capitale delle attività produttive provocarono una perdita di centralità del capoluogo lombardo all’interno della produzione cinematografica. Occorre aspettare gli anni Cinquanta-Sessanta perché Milano si trasformi lentamente in set di innumerevoli pellicole che cercavano di cogliere nei cambiamenti repentini della città l'essenza stessa della modernità. Da Miracolo a Milano a Rocco e i suoi fratelli, da "La Notte a Il posto", si contarono a decine le produzioni che immortalarono le atmosfere cittadine e catturarono l'incanto e le contraddizioni di una metropoli che evolveva a ritmi vertiginosi.



Nonostante avesse perso il primato produttivo, agli inizi degli anni Sessanta, il capoluogo lombardo seppe convertirsi nel luogo ideale dove sviluppare due nuovi filoni cinematografici: quello pubblicitario, che avrà la sua più clamorosa espressione in Carosello e quello industriale, che vedrà protagoniste aziende del calibro di Pirelli, Breda, Campari, Edison tra le altre, teso a valorizzare le realtà imprenditoriali attraverso lo sfruttamento del linguaggio cinematografico.



Dopo la stagione dei poliziotteschi degli anni Settanta, che proprio nel capoluogo lombardo troveranno il set ideale, gli ultimi decenni vedranno proliferare la commedia in salsa meneghina con protagoniste figure entrate di diritto nell'immaginario di tutti.