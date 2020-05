A casa per il coronavirus? Impazzano i podcast

In tempi di Covid-19 "con orecchie e mente ben accesi". La possibilità di ascoltare storie scritte appositamente per smartphone e tablet sta impazzando su internet. “Nelle ultime settimane i nostri podcast hanno una media di oltre 80 mila ascoltatori a settimana - racconta Rossana De Michele, fondatrice di Storielibere.fm , la più importante piattaforma di creazione e distribuzione di podcast (tutti gratuiti) - con scrittori e divulgatori scientifici: dal podcast dei record Morgana di Michela Murgia, diventato anche un libro per Mondadori, a Copertina che parla di libri passando per Francesco Pacifico, Roberto Burioni, Riccardo Gazzaniga e Massimo Temporelli”.

"Continua a funzionare tantissimo una divulgazione narrativa, che riesce a intrattenere: le grandi monografie, ma anche serie come Fucking genius che racconta i grandi innovatori, e Il gorilla ce l'ha piccolo che parla di animali ma per parlare dell'uomo. Abbiamo anche iniziato una nuova serie dal titolo Bestiario politico - conclude la De Michele - che partendo da Machiavelli e Savonarola, prova a spiegare anche fenomeni di oggi come il populismo. Ma fra i giovani spopola Senza filtri, con lo youtuber Tommy Cassi.



Ma ce n’è davvero per tutti i gusti: il drammatico Veleno della ex Iena Pablo Trincia è stato forse quello che ha fatto diventare il podcast un prodotto mainstream ed è ancora ascoltatissimo a tre anni dall’uscita; Joypad fa capire come funzionano i videogiochi con Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti; per chi vuole approfondire la politica e la società internazionali c’è Radio Bullets con notizie e approfondimenti giornalistici da tutto il mondo; e per chi vuole invece farsi il proprio podcast ci sono tutorial e lezioni, a partire da quelle di Jonathan Zenti, tra i più originali produttori di podcast e audiodocumentari in Italia.

I podcast sono scaricabili o ascoltabili per lo più gratuitamente su molte piattaforme: su Itunes, Spotify, Apple podcast, o semplicemente cercandoli in rete.