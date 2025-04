25 Aprile, musei e parchi archeologici statali aperti gratuitamente

Sarà dunque possibile accedere gratuitamente, tra gli altri, al Parco Archeologico di Pompei, alla Reggia di Caserta, al Pantheon, alla Galleria Borghese e a Palazzo Barberini a Roma. E ancora alla Pinacoteca di Brera a Milano, alla Certosa di Pavia e agli Uffizi a Firenze. In alcuni casi, è prevista la prenotazione obbligatoria. Per tutti i dettagli e per l'elenco completo dei musei e dei parchi archeologici statali accessibili gratuitamente il 25 Aprile si può consultare il sito del Ministero della Cultura.