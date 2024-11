"Zodiac", in libreria il graphic memoir di Ai Weiwei

Disegnato da Gianluca Costantini e con la sceneggiatura di Elettra Stamboulis, "Zodiac" dedica particolare attenzione ai mesi trascorsi da Ai Weiwei in prigione, la sua infanzia in esilio, e la difficile decisione di lasciare la famiglia per studiare arte in America. E poi ancora l'amore per i fumetti, il rapporto con il padre, condannato dal regime cinese ai lavori forzati, e il successo globale ottenuto grazie alle sue opere spettacolari.