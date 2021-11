"Viaggi d'Autore", 35 itinerari sulle strade che hanno ispirato film, libri e canzoni

Ci sono luoghi che amiamo e che ci emozionano quando li ritroviamo tra le pagine di un libro, in una serie tv o sul grande schermo. Luoghi impressi nel nostro immaginario grazie alle note di un compositore o alle pennellate di un artista, dove arte, ricordi e paesaggio si uniscono in un abbraccio indimenticabile. In "Viaggi d'autore" (Touring Club Italiano, pp. 240, 29,90 euro) più voci raccontano 35 luoghi, in ogni angolo d’Europa, in cui poter percorrere le strade che hanno ispirato film, libri, canzoni, dipinti e architetture.