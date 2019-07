"Tranny", tra disforia di genere e integrità morale: una storia punk

Merito della profondità dei temi trattati e della sofferenza in cui il racconto affonda le radici. Perché la Grace oltre a ricostruire la vicenda del proprio gruppo, nato in Florida poco dopo la metà degli anni 90, mette sul piatto senza girarci troppo attorno i dubbi morali di un'integrità artistica messa più volte a dura prova di fronte alle tentazioni (multimilionarie) del mondo della discografia. Non a caso il sottotitolo del libro è "Confessioni di una punk anarchica venduta".

I mille dubbi di fronte al passaggio a una major, la dicotomia irrisolvibile tra il voler avere successo e il sentirsi in colpa nell'averlo ottenuto o per aver cercato di ottenerlo passando per mezzi agli occhi dei duri e puri moralmente inaccettabili. Sensi di colpa e dubbi oltretutto acuiti dai boicottaggi subiti da parte dei militanti più ortodossi del punk. Se tutto questo non fosse stato sufficiente c'è la vicenda personale di Laura. O meglio di Tom Gabel. Il suo scoprire sin da ragazzino il piacere di vestirsi da donna e allo stesso tempo il suo tentativo di fuggire da questo lato di se stesso. Vivere la disforia di genere nella più assoluta segretezza. Fare festa tra alcol e donne con i compagni di gruppo dopo un concerto, e tornare a casa per vivere il proprio mondo, completamente diverso.



Il racconto si dipana su un doppio binario stilistico. Quello condotto dal racconto di Tom/Laura, e quello dagli estratti dal diario personale da lui tenuto nel corso di quegli anni. Una vera miniera di ricordi e informazioni tanto più importanti quanto buttate giù mentre le cose venivano vissute, e pertanto senza la mediazione razionale del ricordo. A scegliere spulciandosi trent'anni di diari, è stato il co-autore del libro, Dan Ozzi, che si è sobbarcato l'onere di scegliere i passaggi più interessanti.



La forza del libro è quello di appartenenre alla letteratura musicale espandendo allo stesso tempo i suoi confini. Un lavoro personale, intimo, a cuore aperto, fatto di carne e sangue, che potrà colpire sia chi da fan del gruppo è interessato ai retroscena della vicenda degli Against Me!, tanto chi vuole avere uno spaccato del mondo delle discografia e delle sue difficoltà. Ma anche chi, meno interessato alla vicenda musicale, può appassionarsi a quella personale di Laura Jane. un libro musicale che, una volta tanto, oltre che essere interessante può essere anche importante.



Laura Jane Grace con Dan Ozzi

TRANNY - Confessioni di una punk anarchica venduta

Tsunami Edizioni

ppgg. 272 - 22 euro