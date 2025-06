“Outline”, il silenzio degli ultimi giorni di scuola prima della maturità

Premiato in Germania, "Outline" è già stato definito una delle opere più promettenti della nuova scena del fumetto europeo. Pubblicato da Bao Publishing, il libro della Fischels ha la forza di un romanzo compiuto. Non cerca soluzioni, non alza la voce ma osserva, con onestà e grazia, quel momento fragile in cui si cresce per davvero.