"Oltre la terra": a Sesto San Giovanni una mostra racconta i segreti dello sbarco sulla Luna

Il 20 luglio 1969 l'uomo metteva piede per la prima volta sulla Luna. Un evento che ha lasciato un segno indelebile in chi l'ha vissuto e in chi l'ha solo sentito raccontare. Per celebrare i cinquant'anni della missione Apollo 11, il Comune di Sesto San Giovanni (MI) in collaborazione con Eclipse Events, ha organizzato la mostra "Oltre la terra. 50 anni dall'allunaggio e non solo". Dal 4 al 28 luglio presso lo spazio MIL in via Granelli 1, sarà possibile rivivere grazie a installazioni multimediali i momenti più salienti dell'impresa di Neil Armstrong e della sua squadra di astronauti.