Morto Vittorio Messori, l'autore di "Ipotesi su Gesù"

È morto nella sua casa di Desenzano del Garda in provincia di Brescia, nella giornata di venerdì 3 aprile, lo scrittore e giornalista Vittorio Messori. È quanto si apprende da fonti vicine alla famiglia. Il 16 aprile avrebbe compiuto 85 anni. Nato a Sassuolo si era convertito dall'ateismo al cattolicesimo nel luglio del 1964. Il suo nome è legato soprattutto al libro "Ipotesi su Gesù" del 1976, una inchiesta sulle origini del cristianesimo, che arrivò a vendere milioni di copie in Italia e all'estero.