Santa Maria delle Grazie 28 marzo 2019 19:05 "Il Grande Sacrificio" di Lorenzo Puglisi a Milano per i 500 anni della morte di Leonardo Nella Basilica di Santa Maria delle Grazie, dal 3 al 28 aprile, la monumentale e inedita opera pittorica omaggio al genio fiorentino. In contemporanea, una personale

Nell'anno del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, Lorenzo Puglisi rende il suo personale omaggio al genio fiorentino presentando a Milano la monumentale e inedita opera pittorica "Il Grande Sacrificio". Si tratta di un lavoro appositamente realizzato per l’esposizione a cura di Giovanni Gazzaneo nella Sacrestia del Bramante in Santa Maria delle Grazie, dal 3 al 28 aprile 2019. In contemporanea e fino al 3 maggio, Studio Guastalla inaugura una personale dell’artista dallo stesso titolo, "Il Grande Sacrificio".

La monumentale opera accanto al Cenacolo vincianoA poca distanza dal capolavoro vinciano cui è dedicato – la celeberrima Ultima Cena – il dipinto a olio su tavola di pioppo, realizzato da Puglisi (nato a Biella nel 1971, in attività a Bologna), si staglia nella Sacrestia in tutta la sua imponenza, sei metri di lunghezza e due di altezza. E' l’opera più grande realizzata dall’artista: nell’abisso del nero emergono, nella purezza del bianco, le teste e le mani di Cristo e degli apostoli, in una sequenza ritmica e fluttuante. L’artista ha dedicato al capolavoro vinciano un ciclo di opere che si inserisce in un percorso di dialogo, iniziato sette anni fa, con i grandi artisti del passato e con i loro capolavori.



"Nell’Ultima Cena – spiega Puglisi – Leonardo ha lavorato su quello che più gli interessava, ossia il moto interiore dell’essere umano, la relazione tra gestualità, emozione e pensiero che poi vedremo espressi anche in opere come La Gioconda e La Vergine delle Rocce. E' da qui che parte il mio tentativo di riguardare all’opera del Cenacolo, che credo rappresenti una summa di tutti i capolavori della storia della pittura occidentale. Accompagna l'esposizione un volume pubblicato da Edizioni Crocevia, a cura di Giovanni Gazzaneo.

In contemporanea la personaleIn contemporanea con l'importante mostra omaggio di Lorenzo Puglisi a Leonardo da Vinci curata da Giovanni Gazzaneo e ospitata nella Sagrestia del Bramante in Santa Maria delle Grazie a Milano, Studio Guastalla, in via Senato 24, sempre a Milano inaugura una personale dell'artista.



Fino al 3 maggio, tele e carte in mostra hanno fondi di tenebra, materici, in cui il nero profondo sembra assorbire la luce e creare un silenzio dal quale prendono vita forme primordiali. Dal buio assoluto emergono volti e mani dai contorni e tratti indefiniti, fatti di pennellate vigorose che abbozzano dei lineamenti, che sembrano materializzarsi attraverso la pittura. Sono elementi ancora indistinti, enigmatici, che affiorano dal nulla.