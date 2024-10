"Il Bacio", la graphic novel di Andrea Bruno e Frédéric Debomy che indaga l'animo umano nelle sue pieghe più profonde

È in libreria "Il Bacio" (Oblomov Edizioni, 84 pp., 22 euro), graphic novel di due grandi esponenti del fumetto europeo: Andrea Bruno e Frédéric Debomy. Tra Asia ed Europa, quattro personaggi raccontano come un semplice bacio abbia cambiato il corso di una vita. E come una giovane donna prenda il controllo della propria esistenza. Quattro personaggi, quattro varianti di una storia semplice e forte che esplora il tema del turismo sessuale come lascito del colonialismo occidentale: ciascuno di essi dà corpo a ciò che resta, nella cultura, nell'immaginario, nei modi di sentire e di pensare se stessi, dell'antico rapporto dominanti-dominati.